中選會；國民黨公投案 再查出離譜連署

2018-09-08

改名者竟被用不雅舊名 離婚婦也遭重冠夫姓

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨「反空污」三案公投連署書，出現大量抄寫代簽、「死人連署」情況，中選會近日發現，改名民眾竟被國民黨用不雅舊名連署，連離婚不冠夫姓的連署人，也被重新冠上夫姓「破鏡重圓」，新竹、台南「死人連署」比率更破二％。

國民黨︰中選會無權指三道四

國民黨發言人洪孟楷回應表示，公投法規定非常明確，主管機關也就是中選會，對於查對連署人名冊，就是依據戶政單位資料處理，並無權力對於公投個案指三道四，如今針對國民黨三項公投連署，就是想以政治影響法治，坐實坊間對於中選會想要變相助選的指控。

中選會主委陳英鈐強調，「死人連署」是非常嚴重的偽造文書，在蒐集具體證據後，一定向檢調告發，大量抄寫、代簽及死人連署等份數一律剔除。

據調查，中選會委託各縣市戶政事務所查對發現，由國民黨立委盧秀燕所提「反空污」公投提案，送交的四十九萬份連署書中，在新竹市高達七％資料不符，連戶籍地址都不對，死人連署甚至突破二％。

中選會官員透露，根據新竹香山戶所回報情況，有超過一半連署書都是抄來的，偽造之筆跡幾為同一人；在宜蘭方面，則出現一堆連署書「台灣宜蘭」字跡一模一樣，「陳」或「宗」寫法亦相同；台南市的國民黨「反空污」死人連署破二％，還有沒簽名連署民眾遭代簽。

新竹、台南「死人連署」逾2％

官員指出，戶所人員輸入資料電腦查對，赫見連署人早已改名多年，國民黨公投連署書上居然是用不雅舊名，「有人會改了名，還用不喜歡的舊名連署嗎？」連離婚已不冠夫姓民眾，簽了國民黨公投連署，居然被冠上前夫姓氏，「會不會太離譜！」

此外，寄回台北市各戶政事務所查對的國民黨公投連署書，也出現大量抄寫情況；台南市戶所發現可疑跡象，三公投連署書上名字順序都一樣，一次抄三份、順序都不改。

中選會表示，現已有十公投案送交第二階段連署書，十月十六日前將公告有幾案成案，相關大量抄寫、代簽、死人連署、資料不符會予以剔除，並參照國外公投連署之偽造案例，向司法機關告發，最後也不一定能成案。

洪孟楷則表示，國民黨蒐集各地自發連署書後送達中選會，中間沒有任何修改，如果發現中選會有惡意剔除合格連署書的瀆職行為，國民黨必定追究到底。