指柯活摘器官 吳祥輝再告殘害人群

2018-09-07

〔記者錢利忠、郭安家／台北報導〕蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝日前刊登報紙全版廣告，指作家伊森．葛特曼所著作的「屠殺」一書中，提及台北市長柯文哲曾帶病人到中國進行器官移植、器官來自法輪功等內容，反被柯質疑打選舉泥巴戰，應查吳背後誰出錢；吳認為柯轉移焦點，日前控告柯妨害名譽並求償一千萬元，昨再赴台北地檢署告發柯涉違反「殘害人群治罪條例」。

吳祥輝表示，柯文哲是擔任培訓器官移植醫師的角色，教那些醫師們葉克膜嗎？其實是教這些專門活摘法輪功學員器官的醫師們，如何進行心肺移植。

吳祥輝表示，柯文哲此舉涉犯殘害人群治罪條例第二條，意圖消滅某一民族、種族或宗教之團體，而使該團體之份子遭受身體上或精神上之嚴重傷害，可處死刑、無期徒刑或七年以上有期徒刑。

柯重申沒違法 「告我就是告台大醫院」

柯文哲昨下午於議會市政總質詢回應此事，指他當時是台大醫院醫生，不是外面一般診所，控告柯文哲就是控告台大醫院；且有沒有（違法）大家都曉得，畢竟器官移植不是一個醫生可完成，一個人無法胡搞瞎搞。

台北市議員鍾小平質詢柯文哲，民進黨先推出「最弱的」市長參選人姚文智，如今又推打手吳祥輝，未來府院黨特檢調將會撲面而來，要將柯殲滅於市長選舉，寧願讓國民黨市長參選人丁守中當選；他詢問柯怎麼看自己與民進黨、總統蔡英文關係？

柯文哲回應，蔡正元、簡余晏都可以交換靈魂，這世界太奇怪（柯所指是四年前首次傳出柯涉入器官買賣爭議，當時蔡曾質疑柯涉入器官仲介、簡則是為柯辯護，如今蔡幫柯澄清沒這回事，簡卻質疑柯）。