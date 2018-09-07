誤指北農開會未到 柯不道歉還爆粗口

2018-09-07

〔記者蕭婷方、楊心慧、周彥妤／台北報導〕針對台北市第一果菜批發市場改建案，市長柯文哲屢批北農總經理吳音寧不來開會討論，市府官員卻稱吳音寧曾多次赴市府開會。柯文哲昨於台北市議會總質詢時被問及此事，議員洪健益要求柯對誤指吳未到市府來開會一事道歉，柯當場拒絕，「我為什麼要道歉」，還爆粗口說：「我╳，她不來備詢，害我在這邊被罵。」

議員提吳音寧 柯：我╳，她不來害我被罵

柯連日被問到吳音寧相關事件都動怒，前天接受媒體訪問時說：「『馬的』那就拿出來看啊（指會議紀錄）、我要開始發脾氣了！」批吳都不來開會；但台北市議會民進黨團前天下午召開專案會議揭露，吳共出席市府會議十一次，卻被市府政治操作成不去開會，產發局與市場處官員也坦言吳音寧曾赴市府開會，還對造成外界誤解道歉。

對於柯屢爆粗口，吳音寧昨僅回應，希望回歸到公眾政策討論，對此不表示意見。

市議員洪健益昨質詢時問柯，是否為部屬未告知會議狀況，政治化攻擊北農提出道歉？柯文哲拒絕，「我為什麼要道歉？」還酸吳「一旦進入體制內，不要把體制外的習慣帶進來，有問題就進來講。」柯更在議事殿堂上公然爆粗口說，如果連議長都說「要來議會備詢」，吳卻不來，「我╳，她不來備詢，害我在這邊被罵。」

洪健益幫柯緩頰，指「相信你是口頭禪」，但還是要道歉。柯直說：「如果講髒話，就是不對啦，要道歉。」隨即小聲補一句「真倒楣」。

市場改建案 下週開雙首長會

隨後，柯文哲接受台北市議員阮昭雄詢問市府對改建案的因應配套措施。柯表示，下週一將加開雙首長會議，會邀吳音寧討論進展，希望循體制解決。北農則回應，下週一吳音寧將赴市府提供改建建議。