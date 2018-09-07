美台商會新主席 台積電獨董史彬林特接任

2018-09-07

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕美台商會今天在新聞稿中宣布，前應用材料公司董事長兼執行長、目前也是台積電獨立董事的史彬林特（Mike Splinter）將接替沃佛維茲，出任美台商會新任理事主席。

曾任美國副國防部長及世銀總裁的沃佛維茲於二○○八年接任美台商會理事主席，他於二○○二年三月佛州舉行的美台國防工業會議中以副國防部長身分與台灣國防部長湯曜明舉行歷史性會晤，是美國與台灣斷交以來軍事安全關係的一次重大突破。

應用材料前董座 曾大規模投資台灣

美台商會每年舉行的國防工業會議，自此都會邀請台灣國防部長出席，但上一次台灣國防部長親自與會是二○○八年的陳肇敏，相距近十年，其間都派出副部長代打。

今年台灣國防部長嚴德發有意親自出席十月在馬里蘭州首府舉行的國防工業會議，但自沃佛維茲之後，美方未曾再有副部長級官員參與過美台國防工業會議，因此今年美方官員的層級是否有突破值得觀察。

不同於沃佛維茲豐富的從政背景，史彬林特來自企業界。他是半導體專家，曾任應用材料公司（Applied Materials）董事長兼執行長，目前是威斯康辛州戰略資本WISC Partners合夥人、那斯達克董事會主席，也是台積電獨立董事。

美台商會表示，史彬林特任職應用材料公司期間曾在台灣大規模投資，與新竹、林口、台中、台南、桃園等地客戶及供應商合作密切。史彬林特過去建立的台美政治、商業經驗與人脈，將成為他擔任美台商會理事主席的重要資源。