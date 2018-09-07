打贏官司 郭冠英可爽領6萬月退俸

2018-09-07

因發表辱台言論 遭公懲會撤職

〔記者楊國文／台北報導〕前新聞局駐外官員郭冠英因發表辱台言論，遭公務員懲戒委員會撤職，郭趕在六十五歲退休前，短暫出任前省府秘書後即辦理退休，每月約可領六萬元退休俸，但銓敘部以省府未舉行面試為由，退回此退休案，台北高等行政法院審理後認為，沒面試未違反陞遷法，郭也非特例，撤銷銓敘部處分，並指應核准郭退休；銓敘部不服上訴，最高行政法院昨駁回上訴案確定，即郭可退休及爽領月退俸。

短暫回任公職辦退休 引發爭議

郭冠英因以「范蘭欽」筆名發表辱台言論，二○○九年十月遭公懲會議決撤職並停止任用三年，須在年滿六十五歲前重新任職公務員才能保住退休金，郭後來於二○一四年三月十日起獲台灣省政府派任秘書，隨即於同年七月二日申請屆齡退休，引起軒然大波。

當初省府錄取郭冠英時，未依公告內容舉辦面試，監察院兩度認定任用程序有瑕疵，並提出糾正案，銓敘部認定省政府任用郭無效，並將郭退休案退回。

郭冠英不服，向公務員保訓會提出復審，被駁回後，提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，政府機關辦理公開甄選，得自行裁量是否要舉行面試等要求，如未舉行面試，並未違反陞遷法規定，且省府徵才有未面試即錄取案例，郭並非特例，銓敘部以此退回其退休申請不當，將原處分和復審決定均撤銷，並指銓敘部應就郭的退休案做成准予退休的行政處分。

銓敘部不服，上訴最高行政法院。最高行認為，北高行認事用法並無違誤，昨天駁回銓敘部上訴案確定。