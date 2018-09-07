任命保訓委員沒公告 府：作業疏失

2018-09-07

〔記者林良昇、蘇永耀、劉力仁／台北報導〕蔡總統今年六月、七月兩度任命考試院保訓會委員，國民黨立委昨指總統府「密而不公告」，只轉錄人事命令給考試院，未公告發布政務官的人事任命令，國民黨立委認為有其違法任用內幕，並質疑任命的保訓委員李英毅、王思為資格不符。總統府澄清，這是承辦人員作業疏漏，目前網站已發布，總統府公報也會補公告刊登，外界無需做過度的虛構詮釋。

國民黨團質疑 陳菊外甥資格不符

國民黨團昨召開記者會，黨團副書記長柯志恩表示，今年八月一日四位保訓委員任期屆滿，蔡總統於六月廿二日任命劉如慧及李英毅，七月卅一日再任命謝志明和王思為。

柯志恩指出，總統府兩道人事命令未公告在總統府網站上，竟由總統府秘書長陳菊以「錄總統令」的方式報給考試院。柯質疑，過去薦任以上常任文官任用，總統府公報都會刊載公告，保訓委員職務是比照簡任第十三職等的政務官，為何既不上網公告，又不刊登公報？

柯志恩說，李英毅是陳菊外甥，曾擔任過保訓委員，當時被指資格不符，如今再任，資格仍大有問題。他僅是大學兼任講師，未「曾任公私立大學教授六年以上」，也不具人事行政或法學專長，讓人懷疑此任命不是憑其專業而是靠近親關係。

柯志恩還說，陳菊人馬進駐各部會及考試院，連保訓會常務副主委也由高市府人事處長葉瑞與接任，可見「菊系」勢力之龐大。

國民黨團書記長曾銘宗則指出，是否因為條件不符，總統府才不敢在總統府網站公告？這樣的人事程序不算完成，應立即解聘，重新聘任。

保訓會：用人唯才 絕無政治考量

黨政人士說，李英毅曾任保訓會專任委員，早就符合資格，其餘三位委員，劉如慧是續任，謝志明具豐富行政經歷，王思為有相關專門著作，都符合專任委員遴用資格，外界不需做過度的虛構詮釋，所謂的酬庸指控，也是張冠李戴、指鹿為馬。

保訓會主委郭芳煜也表示，四位新任委員，經嚴格評選，依用人唯才原則，絕無政治考量。