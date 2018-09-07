美跨黨派參議員提出「台北法案」 涉外人士：美台合作將慢慢具體化

2018-09-07

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕我拉美友邦頻遭中國挖角，美國為鞏固盟友，近半年升級與我情報合作的規模與層級，美國跨黨派參議員進一步提出「台北法案」，授權美國國務院以具體手段鞏固台灣邦交國。民進黨立委昨天表示，此提案意在提醒美國行政部門，若持續讓中國插旗成功，將衝擊美國對外安全與經貿發展。

立委：法案提醒華府警覺中國掠奪

中國兩年內挖走我三個拉美友邦，包括巴拿馬、多明尼加與近期的薩爾瓦多，除是對台外交施壓升級，更是劍指美國戰略布局。中國重金利誘我拉美友邦轉向，進而踏入美國後院，對此，知情官員指出，巴拿馬斷交後，美國才開始警覺，並採取反制作為，與我加強合作。

尤其在情報合作層面，該官員說，在這些友邦中，過去美國使館與我並不往來，近半年則大力提升合作的規模與層級，從大使、公使、參事到事務官員，各層級對口都有所對接，互動也相當頻密。有時我方更早透過管道掌握中國動向，也會與美國分享。此次薩國斷交事件，我方掌握的時間點即相當精準，包括中國原先要求薩國在蔡總統過境美國當下宣布斷交，後折衝到總統返國後才斷交等內情。

但即使美國出面，薩國仍然轉向。官員不諱言說，美國在拉美的政治影響力的確衰退，即便如此，仍相當有力。另名涉外人士指出，川普的美洲政策顯然先北美後中南美，目前與墨西哥已經達成新「北美自由貿易協定」，正與加拿大談判；從美國白宮罕見對薩國轉向發表聲明關切，到跨黨派議員提出「台北法案」，都可以看出美國應對力道將更強。

民進黨立委劉世芳昨說，中國用新殖民主義發展無遠弗屆的外交影響力，若持續插旗成功，「小國都會被中國用銀彈買光」，中國占據重要戰略據點，將衝擊美國對外安全與經貿發展，美國國會議員這項提案意在提醒美國行政單位這樣的趨勢。

外交部昨對美國跨黨派議員關於「台北法案」的具體立法行動，表達誠摯感謝，並指該法案彰顯美國國會對於促請行政部門採取「更積極行動」助我鞏固邦交的跨黨派支持，也顯示美方對中國升高外交攻勢、不斷恫嚇霸凌台灣等片面改變台海現狀做法的高度關切。

總統府也說，將與美國政府各部門就台灣國際空間的議題進行密切磋商，以確保台灣國際空間不受其他因素影響。