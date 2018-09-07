英艦自由航行西沙 中國抗議挑釁

2018-09-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國頻在具有主權爭議的南海進行「航行自由」行動並呼籲各國跟進，排水量二．二萬噸的英國皇家兩棲船塢登陸艦「海神之子」（HMS Albion）上月卅一日也駛入南海西沙群島海域，不過未進入主權爭議島礁十二浬範圍。對此，中國六日指控英軍進逼「領海」主權，要求英方停止「挑釁」。

英國皇家海軍今年共部署三艘艦艇到亞洲，包括「海神之子」駐守日本周邊。路透六日獨家報導，兩位熟悉內情者透露，「海神之子」上月底載著英國皇家海軍陸戰隊分隊轉往越南胡志明市並於三日駛抵，途中基於「航行自由」曾通過西沙群島，並和中國一艘巡防艦與兩架直升機進行對峙，雙方未發生衝突。中方宣稱英艦遭到中國護衛艦和直升機驅離。

我國和越南皆聲稱擁有西沙群島主權，但當地目前受中國實質掌控，英艦過去「航行自由」行動從未進入爭議島嶼的十二浬內「領海」。上述人士向路透指出，「海神之子」上月卅一日同樣未駛入南海主權爭議各方任一國的領海，展現英國不承認南海周邊國家主權過度聲索的作為。

英軍聲明 航行符合國際法規範

英國皇家海軍發言人表示，「海神之子」當時行使「航行自由」權利，「完全符合國際法與規範」。除英國外，澳洲四月也曾派艦航行南海。

但中國外交部與國防部六日口徑一致強調，西沙群島乃中國固有領土，上月卅一日「英方派軍艦擅自進入中國領海挑釁」，譴責英方之舉「違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，損害中國安全利益，極易引發海空意外事件」 ，「強烈敦促英方停止此類挑釁行為」，以免損害兩國關係大局和地區和平穩定，「中國軍隊將堅定履行防衛職責，繼續採取一切必要措施」。