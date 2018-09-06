回應阿扁 陳明通：中華民國台灣是最大公約數

2018-09-06

〔記者鍾麗華、葛祐豪、張瑞楨、施曉光／綜合報導〕日本《產經新聞》昨以頭版報導前總統陳水扁呼籲蔡英文政府及國會支持台獨公投，陸委會主委陳明通對此表示，政府兩岸政策立場非常一貫，符合兩岸及國際社會共同利益，「中華民國台灣是現狀，也是現階段最大公約數，是我們共同底線，也是台灣人民團結基礎」。

陳明通昨受訪表示，政府始終堅持捍衛國家主權及台灣人民選擇權，同時也和理念相同的國家充分合作，反制中共惡意打壓台灣、破壞台海現狀的蠻橫作為，政府積極維護兩岸和平穩定，保護自由民主為基礎及規範的國際社會秩序。

日媒專訪阿扁？ 陳致中否認

《產經新聞》昨刊登陳前總統對兩岸政策的意見，並稱這是陳水扁暌違十年來首次接受媒體「專訪」。但陳水扁兒子陳致中澄清表示，扁並未接受媒體專訪。

陳致中解釋，上星期有在日本的台灣人團體，前來家中關心父親的健康情形。據他了解，聊天時父親提及對台灣前途的憂心，當時並無記者在場，可能是訪客轉述。陳水扁家人已向台中監獄說明狀況，也會向《產經新聞》反映。

中監：訪客轉述談話 阿扁未違規

台中監獄副典獄長李進國表示，初步了解，扁並非主動接受採訪，而是日本媒體記者私下引述陳的談話內容，並未違反保外就醫相關規定，中監暫時不會做處置。

國民黨文傳會代理主委唐德明則認為，扁就像一個正常的卸任總統，不像是一個正在保外就醫的貪污犯，蔡政府不能視而不見，並檢討陳水扁保外就醫的資格。