會面促轉會 受難家屬要求速除蔣介石銅像

2018-09-06

〔記者李欣芳／台北報導〕新成立的促進轉型正義委員會、國家人權博物館與政治受難者團體聯合工作小組，決定聯合邀請全國二二八事件與白色恐怖時期等政治受難者及其家屬，首度舉行北中南三個場次的座談，徵詢他們對落實轉型正義的期待與建議。據悉，受難者家屬在會前會時普遍反映，要求儘速移除中正紀念堂的蔣介石銅像及各地蔣介石銅像。

根據二○○六年二二八基金會出版的「二二八事件責任歸屬研究報告」，直指蔣介石是二二八事件的元凶。據悉，許多受難者家屬普遍向促轉會等機關反映，政府應儘速清除蔣介石銅像等威權象徵，尤其中正紀念堂的蔣介石銅像，更是威權象徵的指標，應予以移除，同時也應適當保存不義遺址。

有關中正紀念堂的蔣介石銅像及各地蔣介石銅像等威權象徵如何處置？促轉會副主委張天欽表示，正由促轉會規劃、研議中。

據悉，有關如何清除中正紀念堂蔣介石銅像等威權象徵，未來將由促轉會做出決策，做適當的處置；不過，由於各方意見不少，如何適當處置，是個棘手問題。

政治受難者及其家屬也要求，應公布二二八事件與白色恐怖事件的完整真相。張天欽表示，促轉會將在兩年內提出真相調查的總結報告。

在家屬要求下，國家人權博物館出面協調，促成促轉會、人權博物館與政治受難者團體聯合工作小組聯合舉辦「落實轉型正義及國家人權願景」說明會，首場座談將於九月八日上午十時，在新北市白色恐怖景美紀念園區登場；第二場於九月十六日上午十時，在台中文化創意產業園區的求是書院舉行；第三場則於九月卅日下午二時，在高雄市立圖書館總館舉辦。