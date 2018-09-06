器捐風暴 柯文哲：姚人多不會幹這種事

2018-09-06

〔記者沈佩瑤、鍾麗華／台北報導〕台北市長柯文哲近日深陷器捐風暴，前天在台北市議會市政總質詢時竟脫口「姚人多今天請假是嗎？」因姚人多輔選姚文智，此話被認為是暗指姚文智陣營才是背後操盤者；海基會秘書長姚人多則在臉書回批，「你（柯）的做法跟你厭惡的吳祥輝有什麼不同？」對此，柯文哲昨受訪反譏姚人多「邏輯不好」，他問姚人多是不是請假的用意，就是知道姚人多不會幹這種事。

記者追問這是指姚文智會幹這種事嗎？柯文哲面露微笑、看了記者一眼後回說「This is a good question（這是好問題）」，就沒再回應。

姚人多：選舉還是有人性

姚人多昨受訪時則對此事件表示，「選舉中還是有人性與基本的信任」，姚文智一直希望台北市長選舉回到市政議題，不要變成尋找幕後主使者與器官移植的攻防戰。「我認同他的理念，這才是候選人應該為這場選舉留下來的東西」。

作家吳祥輝引述「屠殺」一書，指柯文哲曾涉入中國器官捐贈市場。柯文哲否認、並酸吳「拿錢辦事」，惹得吳不滿，告柯涉嫌妨害名譽，求償千萬。

柯文哲昨受訪說，他知道姚人多不會幹這種事，才問姚是不是請假。不過，柯的說法等於暗示此事和姚文智陣營有關？柯文哲對此裝傻說「這樣喔」。接著也表示，自己在議場不是開玩笑，他仍認為這件事不會是吳祥輝自己做的，應該去追查幕後金主，沒人那麼閒會拿一百多萬買廣告。不過，吳祥輝已公開說明，錢是他自己出的，這點錢他還有。