新北辯不辯 蘇貞昌再喊話 侯友宜：先講政策

2018-09-06

〔記者陳心瑜、葉冠妤、李雅雯／新北報導〕新北市長選舉，藍、綠陣營參選人侯友宜、蘇貞昌都同意辯論，但時間及方式等細節「口水吵不停」，台灣世代智庫昨天公布民調顯示，有高達七十八．二％受訪者期待蘇、侯公開辯論。蘇貞昌昨再下辯論戰帖，要求侯友宜趕快接受辯論，「不要躲在後面噴口水、這不是市長的格局」；侯友宜仍重申不怕辯論，辯論之前，蘇貞昌應先清楚表態支不支持深澳燃煤電廠。

蘇：侯不要躲在後面噴口水

蔡英文總統九月三日晚上到蘇貞昌設於板橋區的競選辦公室參觀，由於蘇辦因違規使用被市府工務局開出六萬元罰單，侯友宜競選辦公室幕僚為此「酸」蔡英文「下次最好白天來、公開來」，意指蔡英文參觀違規使用的辦公室，所以只敢在夜間私訪。

蘇貞昌昨天回應說，蔡總統利用晚上跑行程的空檔到他的辦公室參訪，如果白天來，對手一定罵總統利用上班時間跑選舉，他這段時間提出都更、老人補助裝假牙、體育處升格體育局等政見，侯友宜只會大潑冷水地批評不可行、騙選票，侯辦就是見不得人家做事情，只會大噴政治口水唱衰，既然雙方的政策主張不同，不妨趕快公開辯論，讓真理愈辯愈明，供市民評斷、比較。

侯：蘇應先對深澳電廠表態

侯友宜昨天受訪說，蘇貞昌曾反對馬英九執行死刑，如今又贊成執行死刑，「非核家園」是民進黨的論述，但後來又增加核四預算四百多億元，包括深澳燃煤電廠等議題，蘇貞昌只會說「要安全，不要污染」模糊語句，這些重要政策都沒辦法講清楚，對市民如何交代？請蘇貞昌先把這些議題說清楚後再來辯論。