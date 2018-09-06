台東選舉奇案 吳俊立：我還找不到鄺麗貞

2018-09-06

「會更認真輔選饒慶鈴 否則跳到黃河也洗不清」

〔記者林良昇、黃明堂、邱灝唐／綜合報導〕前台東縣長鄺麗貞上週登記參選震撼台東政壇，但就此人間蒸發，不僅未在媒體選民前現身，連親友也遍尋不著，簡直是選舉奇案！

吳俊立向王金平、饒穎奇承諾

鄺麗貞丈夫、前台東縣長吳俊立昨北上與國民黨立委、前立法院長王金平，以及國民黨台東縣長參選人饒慶鈴的父親、前立法院副院長饒穎奇會面。吳俊立說，他還是聯絡不上鄺麗貞，會更認真輔選，洗刷罪名，否則跳到黃河也洗不清。

吳俊立受訪時表示，他還沒有聯繫上鄺麗貞，鄺可能在台北，因為在台東找不到人。媒體詢問王是否幫忙整合，王回說他沒辦法。

王金平與吳俊立隨即進行閉門會談，饒穎奇稍後也抵達進入會議室密談，三人會談歷時約一小時。王金平會後受訪表示，吳俊立說絕對沒有和鄺麗貞做任何聯繫，一直找她也找不到，他與饒穎奇都認同肯定吳的立場與說法。

饒穎奇則說，非常感謝吳俊立堅定支持饒慶鈴，國民黨會更團結努力爭取選票，饒慶鈴一定會和吳俊立、台東縣長黃健庭共同努力，好好打拚，會更團結。

吳俊立則表示，近期內會透過所有親友幫忙找尋鄺麗貞，「她一定要出來面對」，相信會有很好的結局。他還說，有到娘家找鄺，但她不在，手機也關機，正在努力透過朋友、女兒聯絡。

擔任饒慶鈴後援會總會長的吳俊立強調，他會全力輔選饒慶鈴，才不會被誤會是他叫老婆出來，讓饒落選，只有加倍努力讓饒當選，否則「跳到黃河都洗不清」，努力輔選才能弭平傳言與誤會，洗刷罪名，他也不知道鄺有什麼心結，「相信她（鄺）是有智慧的人，會把傷害降到最低」。

是否鍘鄺 吳敦義：還要深入了解

另一方面，鄺麗貞所屬的黃國東黨部，昨天已開會決議開除鄺麗貞黨籍，將呈報黃復興黨部及黨中央核定。不過，昨在台南輔選的黨主席吳敦義回應說，是否開鍘還要深入了解，中央黨部才會處理。

吳俊立的胞妹、台東縣黨部主委吳秀華表示，鄺麗貞違紀參選，依黨紀就是開除黨籍，但她迄今未聯絡上鄺，不清楚她的參選動機，推斷是有人從中運作，她會帶領黨部全力輔選饒慶鈴。