爭取入CPTPP 外交部編1500萬遊說

2018-09-05

總統：將積極爭取參加第二輪談判

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕台灣正爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」第二輪談判。外交部明年度預算新編列一千五百萬元事務費，將委託CPTPP各成員國當地的智庫與公關公司，協助推動我國加入CPTPP。外交部昨表示，CPTPP進入關鍵階段，為爭取成員國支持，已要求相關外館全面投入，營造利我氛圍。

CPTPP於今年三月簽署，進入各成員國國內立法階段，目前已有墨西哥、日本及新加坡等三個成員國完成審議程序。依協定規範，當有六個國家完成國內審議後，協定即達到生效門檻。

外交部於明年度預算中，新編列一千五百萬元經費予國際合作及經濟事務司，將委託CPTPP各成員國當地的智庫與公關公司，協助推動我國加入CPTPP。

外交部指出，CPTPP涉及亞太地區新貿易規則，各成員國均積極作業，以達成生效門檻，預計明年初生效。外交部強調，CPTPP已進入最後關鍵階段，現階段我政府推動重點在於爭取加入第二輪入會諮商。為達成此目標，政府對內進行各種影響評估、加強與國內產業界及民眾溝通，並改革國內法規，要讓我國經貿體制與高標準的國際協定接軌。

對外部分，我政府則盼積極爭取CPTPP成員國支持，因此外交部已指示相關駐館，全面進洽各成員國政府部門、國會、產學界及媒體等各界人士，營造利我氛圍，目標則是使各成員國達成支持我方入會的共識。

此外，蔡英文總統昨接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」松田康博教授一行。她表示，台灣會持續尋求與日本合作，拓展在第三國的合作和市場，共創雙贏。她也提及，不論是加入CPTPP或深化與東南亞各國關係，日本經驗都值得台灣借鏡。

總統昨另接見「亞太商工總會」（CACCI）會長伊納許維力等人時，說明政府將持續推動加入CPTPP等區域經濟整合，並表示在推動加入CPTPP等區域經濟整合，將積極爭取參加第二輪談判。