資安學院月底成立 將招募200人

2018-09-05

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕台灣公家機關去年每月遭受中國在內的各國網軍網路攻擊，少則兩千萬次，多則高達四千萬次，去年遭網路「攻擊成功」的案例則有三六○件，資安維護與人才培訓問題受到外界矚目。行政院資通安全處規劃多時的「資安學院」，將在九月底正式成立，初期將招募、訓練約兩百位資安專業人才。

行政院資通安全處長簡宏偉透露，資安學院並不是另行成立實體的資安機構，而是就目前坊間已有的不少資安訓練機構，由行政院加以統合，代為遴選，將來希望擴大成立世界級的「資安研訓機構」；行政院並與產業界結合，今年先從物聯網與金融機構方面來招募、培訓資安人才，明年則盼進一步全面擴大到所有的五加二產業。

鑑於當前資安議題的重要性，台灣資安專業人才不足，行政院規劃，資安學院是為培育資通安全人才，因應數位時代的網路駭客攻擊，並與台灣相關產業結合，未來運作上軌道後，擬發展成國際級資安研訓機構，提供一流的資安人才訓練課程及證照認證。

本月底將成立的資安學院正在招募人才，將訂定資安訓練課程，未來派去各資安相關機構訓練的人才，只要符合資安處所訂的課程要求，經評量完成，符合標準，資安學院將頒發訓練證明認證。

簡宏偉表示，資安學院成立初期，將招募一百廿人到兩百人，至於盼進一步擴大成立的資安研訓機構，是長期目標。

公署遭網攻成功 去年達三六○件

根據行政院統計，去年公部門被「網攻成功」的案例有三六○件，其中高達八成來自中國網軍的攻擊。這三六○件多數為輕微的第一級到第二級資安事件，如網頁內容被更換；其中十二件屬於較嚴重的第三級事件，造成重要系統對外服務被中斷、重要資料被外洩等。如去年外交部領事事務局與外館的聯絡信箱密碼被破解，導致民眾出國登錄的個資洩漏，就屬於第三級。

行政院統計，去年政府機關重大資安事件影響狀況，以資料外洩為主，占五十三．八四％，其次為業務服務中斷，占三十．七八％ ，設備入侵則占十五．三八％。