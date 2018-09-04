明年東亞青運被停辦 中市改辦亞太青運

2018-09-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市主辦東亞青年運動會因中國打壓受阻，台中市長林佳龍與行政院政務委員張景森昨宣布，明年將在台中舉辦第一屆「亞太青年運動會」，盼建立台灣自己的體育賽事品牌，幫年輕運動選手創造新國際競賽舞台，屆時也會邀請中國參與。

將邀請中國參賽

台中市籌辦東亞青運期間，邀請廖迎晰、張也、謝棟樑、黃瑞芳四位雕塑家，創作與東亞青運競賽項目相關的十二件雕塑，預定在台中市府前廣場成立東亞青運動雕塑廣場展出，儘管東亞青運因中國打壓而受阻，台中市府昨照常舉辦雕塑廣場揭幕儀式。

林佳龍強調，東亞青運遭遇變數時，他承諾不會讓年輕選手失望，並提出舉辦大型國際運動會的想法，經與府院、專家討論後，決定明年在台中籌辦第一屆「亞太青年運動會」，行政院預定本週召開跨部會會議，討論相關細節。

林佳龍說，東亞青運屬於奧會體系中舉辦的賽事，參加國家範圍較小；亞太青運定位為亞太地區，包括亞洲和太平洋地區，參加的選手及隊數甚至可以比東亞青運更多。張景森則勉勵台中市「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」、「從挫折中站起來」。

林佳龍表示，亞太青運初步舉辦時間將與東亞青運原定時間錯開，亞太青運歡迎亞太地區有興趣的國家參與，屆時也會邀請中國等國參與，因運動無國界，不該受政治干擾。