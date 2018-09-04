賴揆施政方針、報告：中國對台 磁吸人才、打壓外交

2018-09-04

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕面對中國對我打壓不斷，行政院長賴清德向本屆立法院第六會期提出的施政方針及施政報告指出，政府將維護我國在重要非政府組織（ＮＧＯ）之權益，參與人道救援；此外，兩岸關係仍處於冷和狀態，中國大陸推出相關對台政策，試圖磁吸台灣各界人才，持續限縮我國國際空間。

報告指出，政府將掌握兩岸及國際經濟情勢變化，適時調整兩岸經貿政策措施及法規；持續維繫兩岸經貿協議執行及聯繫機制；行政院已擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第九條、第九條之三、第九十一條條文等修正草案，函送立法院審議，以強化退離職公務員及軍職人員赴陸之管理；推動兩岸訂定協議監督條例之法制作業。

去年七月，醫師公會全聯會秘書長王必勝代表台灣醫師會參加世界醫師會年會，卻遇中國以不辦年會威脅要求改名為中華台北，王必勝在會中強調「台灣就是台灣」，不管什麼狀況都不會改名，獲得其他會員以掌聲支持，成功護名。

賴揆在施政報告指出，中國近年加強在國際間打壓我民間團體國際參與及交流活動之會籍名稱與權益，外交部均與相關ＮＧＯ就個案情況深入瞭解、分析，共同研商因應方案，並提供捍衛會籍權益之相關建議與行政協助。

此外，聯合國大會本月將在美國紐約登場，我國今年仍循去年做法不請友邦提案，依據外交部規劃，今年主要透過與友邦的各種合作方式，包含洽請友邦在聯大總辯論中替我執言，聯名致函聯合國秘書長，向國際社會表達台灣立場。

另針對聯合國永續發展的相關議題，政府也規劃循去年模式，派由部長級官員前往紐約及華府出席周邊活動。

入聯宣達 14日紐約登場

不過，由台灣聯合國協進會籌組的「二○一八推動台灣入聯宣達團」，預計本月十四日下午在紐約哈馬紹廣場舉辦超過千人的海外台灣人大會，宣達台灣入聯的主張，當晚並在紐約台灣會館舉行盛大的晚宴，也將邀請多位友台的美國國會議員與會，為台灣發聲。

宣達團發言人曾琮愷表示，之所以要用一年一年不斷提出這樣的訴求，這次並擴大號召台僑舉辦台灣入聯活動，最重要的想法是認為國際現實是會改變的，如果我們不努力發聲，不要求聯合國，不要求世衛組織討論台灣的議題，很多國家會以為台灣人民是不是已放棄了？台灣人民是同意或默認由中國來代表？所以這是台灣人民的自救運動、也是台灣人民為了人權與尊嚴的運動。