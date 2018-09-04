防斬首 憲指部購445具紅隼反裝甲火箭

2018-09-04

〔記者羅添斌／台北報導〕中國多次模擬對台進行斬首戰，還在朱日和基地以我博愛特區的建築物為攻防演練目標，針對性極為明顯，為強化對首都衛戍區的防衛安全，憲兵指揮部已編列近五千萬元預算，要以兩年為期、採購四四五具「紅隼」反裝甲火箭，以確保中樞安全。

憲兵指揮部表示，反裝甲武器可伏擊摧毀敵方各式載具及重要目標，擾亂敵方戰鬥編組，製造其恐慌心理，阻滯敵軍，進而瓦解其戰鬥意志，確保中樞安全。

軍方官員指出，為強化大台北衛戍安全，軍方除了調動海軍陸戰隊一個營的兵力進駐北投復興崗之外，今年還在憲兵二○二指揮部下成立「快速反應連」，明年起的兩年內更將採購四四五具「紅隼」反裝甲火箭，就是為了防範敵方對台可能採取的軍事冒進、突擊斬首作戰。

官員表示，大台北地區高樓林立，一旦大台北遭到敵方特工攻擊，或者是對大台北進行空降機降作戰，企圖占據我方政軍據點時，衛戍部隊配有反裝甲武器，就可發動機動反擊，在高樓居高臨下，或是由機動車輛載運到各個可能的反擊點進行反制攻擊作戰，讓敵方防不勝防。

「紅隼」反裝甲火箭是由中科院研製，目前在海軍陸戰隊已有少量配備使用，憲兵指揮部已將相關預算編列在一○八年度內，規劃要以兩年為期完成採購。

中科院研製的紅隼反裝甲火箭，使用的火箭彈分為「攻堅火箭彈」及「反裝甲火箭彈」兩種，發射器在使用後即可拋棄，符合戰場作戰機動輕便的目標。