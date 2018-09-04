打造新一代戰機 空軍將赴美取經

2018-09-04

掌握戰機研發技術能量 明年派員到美空軍研發機構交流

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府全面推動「國防自主」政策，軍方除執行「高教機國造」外，新一代「戰機國造」計畫也邁步向前走。為汲取他國經驗，國軍明年首度派員到美國空軍研發機構進行交流，藉此掌握、了解戰機研發技術能量，為戰機國造暖身。

國防部明年度預算書顯示，軍方已編列四十五萬元預算，將派六名代表參與此交流計畫，到美國參訪十天，主要到空軍研發機構參訪與觀摩。此次交流目標也明確陳述，將「掌握並了解戰機研發技術能量」，並經由台美雙方研發人員交流機會拓展視野，並就武器系統設計、軟硬體支援等議題實施研討，拓展前瞻科技交流，深化兩國空軍實質關係。

由於我國自一九九九年完成最後一批次「IDF」經國號戰機量產工作後，已近廿年未進行戰鬥機研製工作，據悉軍方將藉由高教機國造計畫扎下根基，研製戰機引擎的「織女星計畫」亦同時進行中。不過，空戰科技日新月異，第五代戰機須具備「匿蹤、視距外作戰、短場或垂直起降」等性能，因此我國相關能量都有進一步提升的必要。

為強化空軍「國防自主」，去年一月復編「空軍航空科技研究發展中心」，職司空防能量研發、概念設計、系統工程與監造管理等多項科研設計工作。美國空軍下轄「美國空軍研究實驗室（AFRL）」，除研究作戰技術外，亦規劃、執行科技計畫與預算控管。不過，對於我方欲派遣的單位代表、欲參訪的美方單位，相關人士皆不願進一步透露。

知情人士表示，台美交流戰機研製有三個主因。首先，美國具備豐富與寶貴的空軍實戰經驗；其次，美國航空工業為世界第一，美軍戰機也是軍事界執牛耳者，且我方亦以美系戰機做為主力，當然須向美方取經。就我國當前情形而言，戰機國造不能閉門造車，包括設計、零組件等仍須尋求外援。

空軍將派31人赴法 參加飛操訓練

明年度新增的台美軍事交流，不少皆和軍購、國防自主項目有關，除空軍將派員到美國空軍科研單位參訪外，另也針對海軍新購的人攜式刺針防空飛彈，參加專案管理會議，強化我小型艦艇防空能力。海軍明年也將延續今年作法，參加明年度潛艦聯盟研討會，交流潛艦建造、作戰、安全等議題。

由於法製幻象兩千戰機仍為我國高空高速攔截任務主力，空軍今年十月、十一月也將派出卅一名代表，到法國參加「長期支援協議訓練」，內容包含飛操專業訓練、整體後勤訓練，除和法國軍方共同研習飛操系統課程，整合雙方修復技術及法方翻修能量和經驗外，另也整合雙方領導統御及專業技能訓練重點。