持中國居住證 立委促速畫紅線

2018-09-03

〔記者邱燕玲、羅添斌／台北報導〕中國開放申請台胞居住證，陸委會著手研議修改「兩岸人民關係條例」，要求已申辦居住證者回台登記，並對其擔任重要機敏公職或參政權益採取管制措施。民進黨立委賴瑞隆昨表示，這是「最基本的低標」，面對敵對中國，「要有更多限制」；民進黨立委管碧玲指出，紅線畫在哪要很明確，「標準要趕快出來」。

賴瑞隆受訪指出，中國與台灣敵對，當其用居住證對台灣進行統戰，人民還是要有敵我意識，陸委會對此研議修法，立委們也會全力配合，如果台灣民主無法守護，對國際民主陣營是傷害。他呼籲國安會、國安局、陸委會進行更全面、謹慎的研議。

限制公職或參政 只是低標

管碧玲認為，申辦中國居住證者若在台擔任公職，一定要做國安審查，因為中國居住證是國家認同的符號，台灣允許你去認同一個要併吞台灣的國家，管制的紅線畫在哪？陸委會責無旁貸，須要很明確。

至於中國開始追查台灣公職政治獻金流向，若有企業捐給綠營政治人物，就要求企業發表聲明支持九二共識。賴瑞隆認為台灣可適度研議一套方案，在資訊公開及安全兩者間求取平衡。管碧玲指出，台灣的民主自由遭中國利用，「引狼入室」，要如何因應面對，大家可以再討論。

另外，國安局對外網路長期遭到中國網軍攻擊，根據上週送交立法院的一○八年度國安局公開預算書中指出，國安局對外網路，一○六年遭駭客攻擊次數累計達廿三萬三千餘次，今年一至六月累計也達到九萬六千餘次，幸好都能即時阻絕，並無遭到駭客成功入侵事件。

被駭33萬次 國安局即時阻絕

國安局在公開預算書中指出，國安局現正執行「光纖訊號傳輸系統設備案」，總經費為二億一千四百萬元，專案於一一四年底完成後，將可建構高階資安設備，有效監控境外勢力對我國發動的網路攻擊。