2020大選維安 國安局編8700萬預算

2018-09-02

〔記者羅添斌／台北報導〕下屆總統大選先期工作即將啟動，國安局在明年度的預算中，已編列八千七百一十八萬元經費，作為購置大選維安各式車輛達三十九輛，以及相關軟硬體與警衛據點所需設備之用。

根據一○八年度國家安全局公開預算書內容顯示，國安局對二○二○年總統大選維安工作的評估作業，是以三組候選人（每組有正副總統候選人各一）、共六個警衛對象維安編組為估算，進行維安車輛與裝備的準備，與二○一六年總統大選時期的維安編組裝備數量相當。

在大選維安人力的規劃上，一般是以三個維安編組加上一個預備編組的人力進行準備，每組以五十五人計算，四組應為二百二十人，每個編組均由少將級官員擔任組長。國安局特勤中心將在明年進行維安編組人力的專案訓練，規劃在明年十一月中旬舉行結訓及成軍典禮。

相關人士表示，若屆時具有資格的候選人增多，國安局會以預備組的人力來執行，若選舉期間維安狀況增多，則會機動調度國安局特勤中心、警政署警官隊及憲兵指揮部警衛大隊的人力進行支援，務必讓大選維安任務順利執行。

政府官員指出，總統大選期間的維安任務，由國安局特勤中心執行，並自候選人向中選會完成登記起，至投開票次日止，派出維安編組執行特勤維安任務。