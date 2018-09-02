蘇嘉全赴國家大教堂 向麥肯致敬

2018-09-02

〔駐美特派員曹郁芬／華府八月三十一日報導〕立法院長蘇嘉全今天在駐美代表高碩泰陪同下，前往國會山莊向已故參議員麥肯的靈柩致敬，九月一日上午出席美國國家大教堂舉行的麥肯追思儀式。

麥肯106歲母親 出席追思儀式

因腦癌於上月廿五日去世的麥肯生前是參院軍事委員會主席，任內對台灣強力支持，多次在國防授權法案中提出增進美台軍事安全合作的條款。麥肯父親曾任美軍太平洋司令，與已故的中華民國總統蔣介石、蔣經國交情甚篤，麥肯的母親蘿伯塔不但曾於雙十節在家中懸掛中華民國國旗，還曾應時任駐美代表沈呂巡之邀，參加雙橡園的國慶酒會。

覆蓋著美國國旗的麥肯靈柩今天被抬進國會的圓頂大廳，包括美國副總統彭斯、前副總統拜登、國會議員萊恩及兩黨的國會領袖都到場向麥肯致敬，一○六歲的蘿伯塔也到場，並坐著輪椅到麥肯棺木前，用手在胸前比劃了一個十字架，做為向兒子的告別。

停靈國會山莊 美史上第31位

下午國會山莊開放一般民眾到圓頂大廳瞻仰麥肯的靈柩，麥肯也是美國歷史上第三十一位獲此殊榮者。許多民眾紛紛前來向這位被視為英雄典範的人物致意，長長人龍排到國會外的馬路上。

蘇嘉全今天從台北搭機到紐約，再轉機至華府，於下午兩點在高碩泰等駐美外交官陪同下進入圓頂大廳向麥肯的靈柩致敬。駐美代表處在聲明中表示，蘇嘉全是代表台灣政府向麥肯及其家屬表達最誠摯的弔唁及慰問之意，任務單純。