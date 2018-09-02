國台辦稱居住證無關納稅 陸委會嗆混淆視聽

2018-09-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國昨開放申請台胞居住證，由於台商擔心辦理居住證將增加稅務負擔，中國國台辦一早就在網站澄清，台灣民眾不會僅因申領居住證而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。對此，陸委會質疑，這項說法蒙混不清、刻意混淆視聽。

中國人大常委會八月卅一日通過修改「個人所得稅法」，台商對於居住證可能被要求就全球所得繳納個人所得稅，增加稅務負擔而有所疑慮。中國國台辦發言人馬曉光表示，經向相關主管部門求證，「港澳台居民居住證申領發放辦法」有關規定，與相關稅收規定「沒有對應關係」。台灣民眾不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。

陸委會提醒民眾注意風險

不過，陸委會表示，陸方甫通過的「個人所得稅法」，明訂在中國大陸境內居住滿一八三日者，視為稅務居民，居住證也明訂符合在陸居住半年以上、具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一，得申領該居住證。兩者以一致的居住期間，作為法規要件，絕非所謂「無對應關係」一語可含混帶過，也已有多方的質疑。

陸委會指出，國台辦蒙混不清的說詞，無法令各界接受，陸委會對於其忽視民眾權益的做法，深感遺憾，也再次提醒赴陸民眾，應注意相關風險。

陸委會強調，居住證是中國大陸一連串「名為惠台、實則利中」的對台統戰措施之一環，絕非其對外宣稱僅係為了提供生活便利之目的。