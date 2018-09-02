學者呼籲領中國居住證 比照雙重國籍管理

2018-09-02

與中國身分證幾乎一模一樣

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國昨開辦台胞居住證，居住證樣式竟與中國身分證幾乎一模一樣，正面有中國國徽，背面則有十八碼的「公民身分號碼」。學者認為，中國把台胞居住證「身分證化」，就是要申辦人「認同一中」。台灣守護民主平台也發表聲明表示，申領中國居住證等同於「中國公民」，政府應以「雙重國籍」相關規定加以管理。

恐將取代台胞證 要求出示

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程及成功大學政治系教授梁文韜皆認為，台胞居住證「中國身分證化」，用意在於認同一中，申辦等於承認自己是中國人，這是中國統戰手法。梁文韜說，北京正研究將俗稱「回鄉證」的港澳居民通行證，升格成為港澳居民身分證，有朝一日台胞居住證恐怕也會比照辦理。

台灣守護民主平台會長、中研院法律所副研究員邱文聰說，中國必將以台胞居住證取代台胞證，逐步逼迫國際組織、外國政府、企業，要求台灣人在各種場合配合出示該證件，迫使台灣人對外宣稱自己為「中國公民」，使中國政府在國際上得以宣稱對台灣人享有司法審判權，並達到在國際場合消滅台灣主權的目的。

仍享參政權 將危及台灣民主

邱文聰強調，中國藉由居住證收編台灣民眾成為「中國公民」，以達到對內監控台人、對外去我主權，再從台灣內部瓦解台灣的三重目的。而申辦居住證除是宣稱承認中國統治主權外，還包含個人對民主價值、自由和人權的棄守，若持有「居住證」的台灣人，仍在台享有投票、服公職等參政權，台灣民主必將陷入危機。

邱文聰指出，中國刻意以戶籍與居住地二分，迴避「兩岸條例」，政府應該拿出積極作為，不能被中國軟土深掘。而申領中國居住證者既然已經中國政府認證為「中國公民」，我主管機關即應認定其具備中國國籍身分，直接適用雙重國籍的相關規定。