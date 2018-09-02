中國拉攏僑社僑校 「錢給得很大方」

2018-09-02

〔記者彭琬馨／台北報導〕僑社、僑團向來為中國統戰的重要對象，僑委會副委員長高建智昨日受訪表示，中國對台灣統戰不只透過打壓，也會以各種補助拉攏當地僑社或台商，如提供補助給僑校，或對承包一帶一路工程的台商略施小惠，這些對台灣來說都是「比較困難處理的狀況」。

對承包一帶一路台商略施小惠

僑委會去年十月曾在立法院業務報告中指出，中國近年強化對海外僑社的統戰活動，除積極布局發展本身的僑團僑社組織外，也透過「中國和平統一促進會」（簡稱統促會）、「海外聯誼會」等統戰外圍組織，對友我僑社進行「推進全球反獨促統活動」。

高建智指出，中國對台灣的打壓可以說是到了「無所不在」的程度，他一個月前赴馬來西亞參與留台校友會時便聽聞，中國在當地大使館要求當地市議員不得出席與台灣相關的留台校友會活動，類似案例不勝枚舉。

高建智更舉例，因歷史發展，泰北地區目前仍留有許多教授繁體字的僑校，中國對這些僑校「給錢給得很大方」，藉以籠絡與我國關係友好的團體；此外，若有台商承包中國推行的一帶一路工程，北京政府也會透過給予租稅優惠等略施小惠的方式籠絡台商。

「提供台商優惠須與中國討論」

熟悉東南亞台商組織的民進黨立委邱志偉表示，中國在東南亞當地推行一帶一路，也會透過政治、經濟等影響力，要求當地政府，提供台商任何優惠前，「都要跟中國討論」，或是在兩岸關係不佳時，透過租稅政策施壓台商。邱指出，他認為這些都是為了反制台灣的新南向政策，政府對台商在海外的活動，應提供更多協助。