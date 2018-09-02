打壓又一樁 中國阻僑胞返台慶雙十

2018-09-02

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國打壓台灣又一樁！為阻擋台僑返台參與國慶，近期傳出有東南亞國家旅行業者，遭當地中國大使館人員約談，稱僑胞若返台參與國慶，未來申請中國簽證將受刁難。對此僑委會昨表示，經查目前尚未發現類似情況，但中國對東南亞華社自發性組團來台參加慶典及觀光活動進行強制干預，正顯現中國威權獨裁政權的本質。

干預東南亞華社組團參加慶典

僑委會委員長吳新興昨在比利時出席「歐洲台灣協會聯合會」第四十八屆年會受訪表示，中共對自由民主台灣打壓最近變本加厲，媒體報導若屬實，這樣做法實在很不適當，兩岸應彼此尊重，以正向友善態度互動，才會有積極意義。他強調，他不認為中國用這種打壓手法會減少海外僑民返台參加國慶，相反地，反而會更激發台灣僑民更多支持，更想回國參加國慶。

每年雙十國慶期間，海外僑胞皆會返台參與國慶相關活動，僑委會也都會邀請僑胞回國參與典禮，平均約有五千多人出席盛會，去年則是近六年之最，共有六千三百多位僑胞返台。

中國打壓疑與台灣新南向有關

不過近日卻傳出，泰國、印尼、緬甸、馬來西亞等東南亞國家幾間較具規模的旅行社、旅行公會幹部，被當地中國大使館人員約談，要求業者向欲返台參加國慶的僑胞轉告，若返台參加國慶典禮，未來申請入境中國簽證將受到刁難。部分業者推測，中國此舉可能與打壓台灣推行的新南向政策有關。

顯現中國威權獨裁政權本質

僑委會表示，中國近來對我方海外僑務活動頻頻打壓，包括策動友我僑團改掛五星旗，及對僑界友我僑領以拒發赴陸簽證箝制等，此次進一步對東南亞華社自發性組團來台參加慶典及觀光旅遊活動進行強制干預，正可見中國威權獨裁政權的本質，僑委會歡迎全世界僑界人士來台參加各項活動，實地體驗台灣自由民主社會的生命活力。