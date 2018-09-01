陳明通︰中共銳實力 對台造成國安負擔

2018-09-01

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會日前舉行諮詢委員會議，以「中國大陸銳實力對民主社會之挑戰」為主題進行研討，陸委會主委陳明通在會中表示，當前中國大陸結合經濟力量與國家機器，對外講述「中國好故事」，企圖改變中國大陸對外形象，並模糊各方對陸方的質疑，進而引導輿論轉向正面看待中國大陸，甚至肯定陸方的政治制度與作為。

建議政府反滲透、打擊假新聞應對

陳明通強調，兩岸各項交流過程中，台灣民主及軟實力多受到中國大陸民眾的認同。他也提醒各界關注中共「銳實力」對台灣造成的國安成本負擔，並強調政府將持續透過揭露、反滲透、打擊假新聞等方式，積極應對各種可能發展。

中推「台胞居住證」說是便民其實嚴控

對於中國今起推出的「台胞居住證」，與會委員表示，中共策略上對外宣傳是「便民」，形塑中共在制度上比民主國家更好；但實質是「嚴控」，因此政府應清楚向民眾說明、保護國民，台灣人民應該不是圖便利，而應思考是否受到中共的管理。

與會學者指出，近來西方政府、媒體、學界開始關注中國「銳實力」對民主社會帶來的威脅，美國學界甚至以「民主的危機」形容「銳實力」對民主社會帶來的威脅。

有諮委表示，中共持續細緻化對外宣傳技巧，包括透過內外有別、西方模式、收購外媒等方式擴張其「銳實力」。因中共「銳實力」影響，各國也思考中共作為是否違反國際法及國內法問題，部分國家並已訂定國安法制因應。

另有諮委指出，中國對台統戰、滲透、分化手段與強度更勝於其「銳實力」影響，其對台採取去主權化，強化中共公權力與國家化等統戰行為，再加上美中貿易戰，中共民族主義向台尋找宣洩口等，已對台灣社會產生負面影響。

與會學者及委員認為，「開放」雖是民主國家應對「銳實力」的脆弱點，但也是關鍵優勢所在，建議政府以「開放」應對，包括對公民社會保持開放態度，鼓勵新聞界、學術界、民間組織與公民社會公開揭露「銳實力」作為。