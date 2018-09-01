防中國挖角 明年外交機密預算15億

2018-09-01

〔記者李欣芳、彭琬馨／台北報導〕蔡政府上任兩年多來，中國在國際上處處打壓台灣，為鞏固我邦交國，並推動相關合作計畫，外交部明年度編列機密預算十五億五八一○萬元，雖較今年度預算數略減七六二萬七千元，但這是連續兩年機密預算編列超過十五億元。

知情官員表示，外交處境艱困，為鞏固邦交國，因此有機密預算的編列，包括邦交國推動興建基礎建設所需貸款本息的援助，以及相關合作計畫等。

反制統戰 僑委會機密預算一億多

為反制中國統戰，僑委會明年度也編列機密預算一億二八八萬八千元，這是僑委會對於海外僑界及僑台商的獎補助經費，由於僑委會歷年對於僑界的補助經費，涉及國家利益、僑界和諧及反制中國統戰等因素未能公告上網，遭外界質疑資訊透明度不足，立法院外交及國防委員會曾要求僑委會研議編列機密預算。

行政院主計長朱澤民表示，僑委會從去年度起即應立院要求，將補助海外僑界經費編列在機密預算之下；根據預算書顯示，僑委會明年度主管的預算共十三億一二八八萬一千元，機密預算占僑委會主管預算的比率為七．八四％。

為積極鞏固邦交，相較於一○六年度外交部機密預算決算數僅四億四二四八萬七千元，今年與明年度機密預算都編列逾十五億元。

我國目前在非洲僅存一友邦史瓦帝尼，為鞏固及拓展邦交關係，外交部明年度在亞西及非洲地區至少將投入逾六億元預算，相較今年度，增幅近六成，除了強化非洲友邦關係，推動與非洲無邦交重要國家的關係也列入明年度工作項目。

史瓦帝尼外長蓋米齊昨接受外媒訪問時強調，台灣是（史國）主要夥伴，中國必須放棄繼續拉攏史瓦帝尼。報導也提到，儘管中國藉由中非合作論壇不斷向史國招手，下週論壇舉行之際，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世不會出席，將留在國內主持傳統節慶蘆葦節（Reed Dance）。