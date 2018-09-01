微型飛彈突擊艇 316億籌建60艘

2018-09-01

三軍採購項目曝光

〔記者羅添斌／台北報導〕一○八年度國防部預算書昨送抵立法院，三軍各項新興的建軍採購項目也正式亮相，由參謀總長李喜明倡議的「微型飛彈突擊艇計畫」，將在明年開始執行，軍方核定以三一六．三八億元，籌建六十艘微型飛彈突擊艇；軍方向美採購M1A2戰車計畫則列為機密預算。

M1A2戰車採購 列機密預算

國防部明年度預算為三四六○億元，三軍都有新增的建軍武器系統採購項目，在反登陸作戰方面，各界關切的向美採購M1A2戰車案，並未出現在公開預算項目中；不過，國防部發言人陳中吉證實，M1A2戰車採購計畫已經列入明年度機密預算內，但對於究竟會採購多少數量，以及總經費達多少額度，軍方則不做評論。

軍方一直希望向美採購約百輛M1A2戰車，除了可做為陸軍北部地區的反登陸作戰主力，陸軍裝甲部隊換裝新式的主車，也具有振奮部隊士氣的用意。相關官員先前曾表示，我國計畫採購一百餘輛M1A2戰車，總經費預估達兩、三百億元。

明年度新增的陸軍裝備還包括：籌購人員攜行式短程防空飛彈，陸軍將以七十二．六五億元採購，明年度起至一一一年度期間都只編列作業費，付款高峰期為一一二年度至一一四年度。

此外，陸軍還將向中科院採購六套「近程自動化防禦武器系統」，加上配套的指管系統及武器陣地，全案總經費為七．二五億元，將自一○八年至一一○年的三個年度內完成。

海軍的新增採購計畫，以「微型飛彈突擊艇」計畫最受矚目，「微型飛彈突擊艇」為四十五至五十噸重的小型飛彈快艇，上面搭載兩枚雄風二型反艦飛彈，平時可在國內各個漁港靠泊掩蔽，戰時則可機動出港作戰，並在距離台灣本島數十海里的海域攻擊敵艦，形同將陸上的反艦飛彈陣地，向外海推進數十海里。

在海軍其他新興建軍計畫方面，海軍將以三十六．五八億元，籌建新型救難艦；而新一代飛彈巡防艦的第二階段也在明年開始啟動，將以二四五．四九億元籌建原型艦；潛艦國造也將在明年起進入第二階段，軍方將以四九三．六二億元，建造國造潛艦的原型艦。

空軍明年度的大型跨年期軍事採購案，大多為持續案，其中，F-16A/B型戰機性能提升案明年編列九十一．七億元，愛二飛彈性能提升案及愛三飛彈採購案已進入尾聲；新式高級教練機首架已於今年六月組裝，預計在一一五年完成全數交機。