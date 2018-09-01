國防部報告》我防衛殲敵 四大方向

2018-09-01

戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵、災害防救

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部昨將明年度預算書送抵立法院，並依慣例附上最新的五年兵力整建計畫，國防部指出，為達成灘岸殲敵目標，軍方將建構「戰術偵蒐與戰鬥無人飛行載具」，將可精準掌握敵軍動態目標情資，提升部隊作戰效能。

將建構戰鬥無人機 提升作戰效能

軍方官員指出，中科院目前研製了騰雲型長程無人機，以及具有反制敵方雷達陣地的反幅射無人機，其中，騰雲無人機具有四個武器掛載點，將可視任務需要，配備地獄火或同等級的空射型飛彈。

國防部五年兵力整建計畫書中指出，國軍兵力整建計畫包括四大方向，為「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵、災害防救」。

在戰力防護部分，要建構機動化、地下化、洞庫化的防護能力，提升備援與戰場存活能力；強化機動防空能力，因應敵空中與飛彈攻擊；強化重要處所與聯合指管設施偽裝欺敵，提高存活率。

濱海決勝部分，國防部指出，重點研發精準打擊武器，創造防衛作戰的有利態勢，研發長程多功能及長滯空無人飛行載具，研製新一代潛艦以提升水下戰力；籌建高效能輕快作戰艦艇，協同海上打擊支隊，延伸作戰縱深，籌建機動岸置攻船飛彈，建構濱海決勝戰力。

報告指出，在灘岸殲敵部分，將建構機動快速精準打擊火力，強化登（著）陸場殲滅戰力；建構高效能反裝甲飛彈，以及人員攜行式近程反裝甲及防空武器，以強化灘岸至泊地殲敵戰力。建構戰術偵蒐及戰鬥無人飛行載具，以精準掌握敵軍動態目標情資，提升部隊作戰效能。

另在災害防救部分，國防部表示，將籌購消防車、工兵機械及重型消毒裝備、衛勤及醫療等可支援災防裝備；採購化生放核防護及支援救災的氣象、災害防救行動決策支援系統等與救難有關的裝備。