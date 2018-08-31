2018-08-31

記者鄒景雯／特稿

當前的中國知識界，不乏中國又屆「國運轉折點」的討論，儘管絕對不是主流意見，甚至是站在決策的對面，但是這個少數卻無比清醒；這些反省的聲音聽到台灣人耳裡，其最珍貴的價值，不在於外強中乾的中國是否因習政權的暴虎馮河，頗有機率在可見的未來走上衰途，而在於提醒我們：現在何嘗不也是台灣歷史的轉折點？

近代的台灣，有好幾次轉折，一九四九年台灣捲入國共鬥爭的遺緒，若算一次，一九九六民選政府成立，應也是一次。二十餘年後的今天，之所以又出現了可能的轉折，在於長期以來不容挑戰的中國交往戰略，令誰都沒想到，居然會在這個時候土崩瓦解，由美國號召世界進行轉舵修正。

試想過去二十年，在外交政策上，不論國、民兩黨誰主政，也不論共和與民主兩黨誰當家，一個界線是清楚的，三個公報與台灣關係法，誰越界，肯定就被定義為「麻煩製造者」，老的小的都一樣；經貿政策的分歧更小，開放西進是超越扁馬十六年的主旋律，誰跟這個大勢所趨唱反調，有哪個不被標籤為基本教義派，社會形象屢被打入反智的黑牢。

如今，大氣候全盤翻轉了，遊戲規則的制定者突然說，過去那一套證實失敗了，此後交往改為圍堵，engagement要換成containment，前進中國不對，都給我回家才是，否則財政部會給你好看。翻遍華府長篇累牘的政令宣達，台灣人難道沒有呼了幾十年的小古吹，現在被川普拿去當衝鋒號噴得震天價響，那種百般展翅終於等到上升氣旋的快慰？

如此的時機感，當然不是理所當然的，例如當初若是由希拉蕊如預期當選，演進的路徑相信就不會是這樣。因此台灣是面臨了千載難逢的轉折點。只是，站在這個點上，台灣之後會脫胎換骨或繼續沉淪，該掌握的關鍵很明確，就是利用喘息的空檔厚植國力，沒有中國人喟嘆如同在豪賭般複雜沉重。

國發會昨天公布了最新人口推估報告，這是繪構治國的基礎，它反映了兩個最迫切的根本問題，一個是支撐經濟發展的勞動力與人力資源短缺危機，非得大開大闔，與各國搶人才才行，前朝八年沒在移民政策上展現優勢，蔡政府二年同樣面對到保護主義的拉扯，速度、格局、配套，都讓識者心急，這個考驗再不劍及履及，將無長線可以期待。

第二個是涉及國家安全的國防自主挑戰，在高齡化、少子化趨勢下，必然遭遇的兵源問題，在在顯示募兵制的不負責任，幾任民選政府的集體共業，就看現任者能不能一肩卸下，檢討兵役制度，建立足以嚇阻的實力，做為維持和平的憑恃。

中國菁英講轉折，憂慮的是統治者是否具備遠見；台灣人看到轉折，則是國家的機會之窗，非得把握當下，務必善用不可。