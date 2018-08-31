南太庫克群島度假 黨產會委員楊偉中溺斃

2018-08-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會委員楊偉中驚傳在太平洋庫克群島度假期間，為了救泛舟不慎溺水的女兒，不幸溺斃，享年四十七歲。據指出，家屬已證實這項不幸消息，並希望低調處理。

享年四十七歲 家屬盼低調處理

據了解，楊偉中與妻子陳以真、女兒三人至南太平洋島嶼度假，溺水意外發生在當地時間二十九日下午五時左右，庫克群島警方並完成初步筆錄。家屬已帶著楊偉中遺體搭機前往庫克群島首府拉羅湯加，預計在該地停留，尚未確定何時經紐西蘭再返國。

據指出，我駐紐西蘭代表處人員將協助家屬運送遺體回台。

楊偉中曾參加過學運，在馬英九擔任總統期間，曾任中央廣播電台副總台長兼新聞部經理、國民黨發言人、文傳會副主委，但在馬執政後多次批判國民黨，被迫離開國民黨。民進黨重返執政後，楊轉而加入行政院黨產會行列，清查國民黨不當黨產。

楊偉中的妻子陳以真，曾於馬時代擔任過青輔會主委，也是國民黨過去曾培養的政治新世代。

據了解，楊偉中八月才剛去南韓光州事件地進行轉型正義活動參訪，回台後不久在廿四日再搭乘班機，經香港轉機飛往紐西蘭奧克蘭，轉往太平洋上的庫克群島度假。

楊偉中廿七日在臉書發文指出，「在庫克群島，讀庫克船長剛剛好」，並拍了一張有「藍色緯度—勇探庫克船長二百年軌跡」、「了不起的圖帕伊亞」二本書的照片分享。

旅遊期間，楊偉中在庫克群島艾圖塔基島（Aitutaki）打卡，他發文寫道「沒有順暢的網路、沒有電話，要在這個南太平洋的小島和潟湖，渡過四天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活。」這也是他最後的發文。

對此不幸消息，黨產會主委林峯正表示，他約在昨傍晚得知此消息，最清楚這件事的人應該是他的妻子陳以真，黨產會是被動得知。外交部則指出，因當地位處偏遠離島，又有時差，倘有相關資訊會適時對外說明。