登記參選 蘇貞昌︰一比就知誰會做事

2018-08-31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市藍、綠陣營的市長參選人都選在昨天上午登記，但兩人的時間錯開、「王不見王」。民進黨市長參選人蘇貞昌由太太詹秀齡及黨籍民代陪同，上午九點先登記，眾人高呼「凍蒜」並拿出「衝衝衝」看板，氣氛熱烈。蘇貞昌強調，將帶領優秀的公務員與市議員組成「會做事團隊」，一起「衝衝衝、會做事」。

組「會做事團隊」拚市政

蘇貞昌、詹秀齡昨親暱地挽著手「曬恩愛」。蘇表示，這是一場優質的選舉，相信市民一比較就知道誰會做事，參選以來，他努力走遍新北市每個角落，緊握鄉親的每一雙手，負責任地向市民報告政策，看到鄉親肯定他過去的政績，懷念過去一同努力奮鬥的日子，對他非常熱情，「讓我衝衝衝的動力持續增加。」

他感慨地說，新北是全台第一大直轄市，有四百萬市民、最好的發展條件，應該為北台灣打造一千萬人的舞台，但這幾年的城市競爭一直被比下去，市民很無奈且期待改變，他參選就是要帶來改變，要讓新北變得更新、更好，他有當台北縣長的經驗和行政院長的歷練，將投注全部能量，帶著優秀的公務員與市議員組成會做事團隊「衝衝衝」。

民進黨新北市黨部主委余天表示，民進黨籍的市議員參選人都陪同蘇貞昌登記，綠營已展現大團結氣勢，大家非常有信心在市長、市議員選舉勝選，揮出全壘打。