印太對話今登場 邀前北約司令演說

2018-08-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕「印太安全對話」今於台北登場，美國前北約盟軍司令史塔福上將及白宮前副國安顧問薛德麗將分別發表專題演講，台美日國會議員也將於會中對話，美、日、澳及印度等學者受邀與會，針對印太區域安全及經濟議題交換意見。

遠景基金會、美國「新美國安全中心（CNAS）」及日本笹川平和財團接受外交部委託，將於今日舉辦「印太安全對話」。會議主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。

外交部表示，此次會議邀請台美日國會議員就印太區域願景進行對話，也特邀美國北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令部前司令史塔福上將擔任開幕典禮專題講者，以及白宮前副國安顧問薛德麗擔任午餐專題講者。史塔福將從海權角度，分析印太地緣政治及台灣的角色；薛德麗則會分享她親身參與川普政府「印太戰略」決策的觀察，說明「印太戰略」思維所提供的機會。

研討會各場次則包括「展望一個自由與開放的印太區域」、「安全網絡的機制與挑戰」、「經濟網絡的機制與挑戰」及「促進印太區域治理」等主題。外交部表示，主辦單位邀請來自美、日、澳洲及印度的學者專家來台，針對印太區域挑戰等議題交換意見，探討理念相近國家如何合作促進區域和平及穩定。

對話會議原名為「台美日三邊安全對話」，是外交部自二○一一年起委託智庫辦理的研討會，今年參與者擴及澳洲與印度的專家，會議名稱改為「印太安全對話」。