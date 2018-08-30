配合中國打壓 阿富汗拒發台團簽證

2018-08-30

作家李昂 被迫中斷旅程

〔記者呂伊萱、陳昱勳／台北報導〕作家李昂近日參加旅行團，從巴基斯坦要進阿富汗，但中國阻止阿富汗發簽證給台灣人，「因為是中國的一部分」，要求他們到北京辦簽證。李昂一行人被迫中斷旅程，今天將返台。外交部昨對此表示遺憾，已確認團員安全無虞，將進一步了解詳情，維護國人權益。

要求到北京辦簽證 「因為是中國的一部分」

李昂參加高寶旅行社的旅遊團，原規劃從巴基斯坦進入阿富汗，但因中國新政策要求阿富汗停發簽證給台灣人，而無法成行，「以前一樣的路線走過二、三十團都沒問題」。據悉中國不僅要求阿富汗領事館不發簽證，更要求該團到北京辦簽證。一行人被迫中斷旅程，規劃今日從泰國曼谷返回台北。

李昂昨發出聲明表示，這不僅是這一團人能否得到阿富汗簽證的問題，而關乎台灣人拿中華民國護照，出國旅遊只要中國不同意就拿不到簽證的問題。這對旅行從業人員是一個很大的警訊，外交部不能以阿富汗是危險國家，本來就不鼓勵國人前往來做回應，因為未來很多必須要在第三地或第三國送簽證的地方，都可能受阻。

外交部聯繫旅行社關切

外交部昨對此表示遺憾，並已與高寶旅行社聯繫，表達關切及協助。外交部也提醒國人，我國在阿富汗未設有代表機構，國人赴阿國旅遊前宜事先辦妥簽證，以確保旅程順利。此外，外交部「國外旅遊警示分級表」一直將阿富汗列為紅色警示「不宜前往國家」，國人如果有必要前往，務必注意自身安全。