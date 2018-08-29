國民黨公投連署書有缺漏 送戶政查對

2018-08-29

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨推動「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」等三項公投綁年底九合一大選，合計將第二階段共一四五萬餘份連署書送至中選會，中選會昨已將國民黨三項公投連署書處理完畢，初步發現部分連署書有「無簽名蓋章」、「少戶籍資料」等情況，將初步註記，交給戶政事務所依法查對。

據了解，國民黨副主席郝龍斌領銜提出的反核食公投，在第一階段連署書部分，共送出一萬八千餘份，經戶政機關查對，發現不符規定的連署人數約二千九百餘人，不符規定的樣態包括「無簽名蓋章」、「少戶籍資料」、「重複簽署」、「姓名錯誤或不明」等，離譜的是，還有「死人」參與連署，其中有一百六十多位連署者是「提案前死亡」。

首階段連署書 赫見「死人」連署

國民黨發言人洪孟楷回應表示，他沒聽過相關說法，國民黨提出的每項公投都是民眾自發性地來填寫，或是拿回家填寫後，拿回來黨部，應不可能出現有「死人」連署情形，若真有此事，中選會還是要提出相關說明。

洪孟楷也質疑，「反核食」公投第一階段連署已經過了很久，國民黨確實憂心中選會透過各種理由放話，讓國民黨的公投不過關，國民黨才會盡力衝數量，他呼籲中選會依法行政，不要行政阻撓。

中選會官員表示，中選會這兩天是進行送件與收件的處理，並初步清點，看有無照規定來造冊，有無符合門檻，之後就會交由各地戶政事務所進行依法查對，進行後續處理。

中選會官員透露，國民黨遞交逾百萬份連署書，難免會有部分連署書在「客觀上」不符規定，包含無確切分冊、無簽名蓋章、少戶籍資料等，中選會依照法規，在這些連署書上做註記，折頁並蓋上未符合規定章，採取必要的註記措施，戶政所收到後會進一步處理。