姚、蘇今合體 市場拜票

2018-08-29

〔記者周彥妤、何玉華、陳心瑜／綜合報導〕雙北共同生活圈，有別於其他陣營參選人早已同台相互拉抬聲勢，民進黨台北市長參選人姚文智、新北市長參選人蘇貞昌，宣布參選至今尚未合體造勢。姚文智昨表示，他今日清晨將首度與蘇同台，共赴北市第一果菜批發市場拜票，「我們拂曉出擊」。蘇貞昌昨受訪也說，一切配合黨中央安排。

選戰開打至今，姚、蘇是否合體造勢備受矚目，姚六月廿三日造勢晚會曾力邀蘇造勢，最後一刻蘇貞昌回「當天晚上主角是姚文智」，未能同台，且蘇近日也與基隆市長林右昌同台，「北北基」獨缺北市。

國民黨屢諷姚、蘇派系不和，並暗指蘇貞昌也不看好姚文智的選情、怕被「拖累」等，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞反駁「沒有這回事」，指黨中央有選戰安排的節奏。

姚文智昨受訪時說，他今天早上將去台北市選委會登記參選，但清晨五點先和蘇貞昌一起到第一果菜批發市場拜票，「我們拂曉出擊」，邀請大家一起參加。他提到，北市第一果菜批發市場是雙北攤商批發採購的重要市場，中元普度休市後剛開市，在雙方行程皆能配合下，連袂拜票爭取支持。

對於蘇、姚今首度合體，國民黨新北市長參選人侯友宜受訪時，先發出「嘿嘿嘿嘿嘿」的連笑聲，並說「這會不會讓蘇貞昌太為難」？媒體追問侯為何這麼說？侯表示，民進黨雙北合體不是講很久了嗎？「看起來蘇貞昌是為難了。」