美挺台大將 參議員麥肯癌逝

2018-08-27

〔編譯張沛元、劉宜庭、記者楊淳卉、涂鉅旻／綜合報導〕美國亞利桑那州共和黨籍重量級參議員麥肯（John McCain）廿六日因腦癌辭世，享壽八十一歲。

美國政壇不分黨派均對麥肯辭世表示哀悼，在二○○八年總統大選中擊敗麥肯的民主黨前總統歐巴馬說，所有人都承恩於麥肯。

出身軍事世家的麥肯曾是越戰英雄，轉戰政壇後在國會為民喉舌長達卅六年，憑藉不囿於黨意的獨立見解深受跨黨派人士敬重，並曾兩度參選美國總統，但皆敗北。

蔡總統哀悼︰

台灣失去一位重要友人

對於麥肯多年來捍衛全球民主並全力支持台灣，蔡總統代表台灣人民向他致上最高敬意與謝意；對於台灣失去一位重要友人，蔡總統也表達最深的哀悼，並向其家人致上慰問之意。

由於家庭背景與個人經歷，麥肯反共立場堅定，友台立場鮮明，連他高齡一○六歲母親萊特也是中華民國的堅定支持者。萊特每逢雙十節都堅持在華府住家外懸掛中華民國國旗，二○一四年還曾親自出席我駐美代表處在雙橡園舉行的國慶酒會。

麥肯多年來經常發表支持台灣的言論，也曾在他主導的二○一七年國防授權法案中納入許多友台條文，支持對台軍售與美台高階人員軍事交流，甚至認為美國應在經濟上與台灣緊密交流，力主簽署美台自由貿易協定，主張若共和黨執政，應重啟美台自貿協定談判。

二○一七年六月，麥肯等八名聯邦參議員曾致函總統川普，敦促行政部門定期且一貫支持台灣的自衛能力，並要求川普政府「立刻送交」軍售台灣通知書給國會。

根據麥肯辦公室聲明，麥肯在當地時間廿六日午後四時廿八分病逝家中，妻子辛蒂與子女隨侍在側。美國與國際政壇對麥肯的辭世深感哀悼，曾嘲諷麥肯在越戰時被俘與問鼎白宮失敗的美國總統川普，向麥肯家屬表達支持與祝福，其他所有仍在世的美國前總統也盛讚麥肯正直、忠於信念、愛國與漠視黨派成見。國會山莊與白宮降半旗致哀。

麥肯於一九六七年越戰期間在河內上空遭擊落後被俘長達五年半，曾被關押於惡名昭彰的戰俘營「河內希爾頓」，飽受毆打與凌虐。麥肯退伍後轉戰政壇，八三年首度躋身國會擔任聯邦眾議員，八七年轉戰參議員，之後五度連任，任期原定二○二二年一月屆滿。麥肯參議員生涯歷任商務、印第安事務與軍事委員會主席，他也是少數勇於發言批評川普的共和黨人。