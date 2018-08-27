蔡與美達成7500億交易？外交部斥假訊息

2018-08-27

〔記者涂鉅旻、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統本月中旬訪問中南美洲友邦，過境美國洛杉磯、休士頓，近期卻有訊息在LINE流傳，指蔡過境期間和美方達成七千五百億元交易。外交部昨澄清此為謠言，更質疑近期我方受類似謠言攻擊，除口徑和中國政府類似，也「極可能皆是國家層級發動的假訊息攻勢」，將就此與國安單位諮商。

類似中國「國家層級發動的攻勢」

外交部表示，這起訊息誣指蔡以七千五百億元購買美國天然氣，並豁免美國高通公司七千億元罰款、賦予該公司5G通訊在台主導權，甚至指控此為賣國、叛國行為，但這些皆為不實謠言，也對於企圖以假新聞混淆輿論與大眾視聽、攻擊政府、污衊國家元首的行為予以嚴厲譴責。

外交部表示，外交部近月來，接二連三受到類此謠言攻擊，包括我國和布吉納法索斷交後，謠傳與我邦交穩定的某友邦外交部長，在中國北京訪問；今年六月中盛傳我擬將太平島租借予美軍，日前也出現假旅薩爾瓦多僑胞撰文污衊政府，「口徑與中國政府類似」；近日更有名嘴散布我駐外單位於總統出訪時散發民進黨旗幟給僑胞等。

外交部表示，這些攻擊事件，與部分其他國家的經驗相似，甚至某次攻擊已被報導為中國某「內容農場」的產品，「這些攻擊極可能皆是國家層級發動的『假訊息攻勢』，外交部將就這些攻擊事件與國安單位進行諮商。」

此外，有臉書貼文，捏造總統指示陪同南部救災的裝甲兵須「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」等訊息，國防部昨表示，查證廿五日擔任隸屬二三四旅的八輪甲車駕駛張姓下士及車長林姓中士，均未在網路發文，亦證實無上述臉書所述內容。

臉書誣蔡要兵荷槍陪救災 國防部提告

國防部澄清，該臉書所述實為惡意散播虛假訊息、謠言，蓄意攻訐國家元首和國軍，製造軍民對立與不安。總統府與國防部均嚴正譴責此低劣行徑，國防部將立即依法提告，以正視聽。