國防院董座薪資 比照特任首長

2018-08-27

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院新會期將審議明年度中央政府總預算案，國防部除將依規定把國防部設立的「國防安全研究院」三長薪資資料，隨同年度預算書送交立院，做為審議預算的參考依據，國防部還先行主動公佈國防院三長的薪資基準，副執行長、執行長及董事長的薪資，為十七萬二七四○元至十九萬六三二○元之間。

根據國防部公告，由前任國防部長馮世寬擔任的國防院董事長，薪資是以不超過特任首長待遇（十九萬六三二○元）為基準。

執行長林正義曾任陸委會特任副主委，轉任國防院執行長後，薪資超過政務副首長，但不超過特任首長待遇計算，也就是超過十七萬二七四○元，但不超過十九萬六三二○元。

國防院副執行長李瓊莉曾任政大國際關係研究中心特聘研究員，調任國防院擔任副執行長，待遇基準為不超過政務副首長待遇（十七萬二七四○元）。

國防安全研究院是馮世寬在國防部長任內，奉蔡英文總統指示：成立國家級智庫。國防部即依原本就已成立的「國防智庫籌備處」加速籌設，於一○五年十二月向總統提報，奉核定為「國防安全研究院」，並於今年五月一日由總統主持揭牌典禮開始運作。

國防部表示，國防院現設有七個研究所、一個中心，專職人員（含執行長、副執行長、研究人員及行政人員）合計五十四名。