專家︰軍士官養成時間長 不可嚴重缺額

2018-08-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動募兵制，但基層軍、士官招募成效卻不如預期。根據軍方統計，過去四年志願役軍、士官招募達成率皆在八成以下。專家認為，基層軍、士官的領導統御，攸關第一線專業士兵能否發揮戰力，如人員短缺，將對部隊產生重大影響。

軍方︰滾動式檢討招募作為

軍事專家、「亞太防務雜誌」總編輯鄭繼文認為，就部隊運作層面而論，軍、士官為基層部隊領導統御者，養成職能的時間比士兵更長，同時也攸關專業士兵能否發揮戰力。如基層軍、士官缺額嚴重，對於國軍部隊各方面運作，將產生莫大影響，有賴國軍嚴肅檢討此問題。對於軍、士官短缺問題，國防部近二年試行多種招募管道，除既有的軍校正規班、專業軍士官班等管道外，另也試行「士官轉軍官」、「一年期志願役預官」、「後備戰士」等措施。鄭繼文認為，國軍試行多元管道作法值得鼓勵，也需要更多時間驗證。

民進黨立委羅致政表示，國軍招募軍、士官成效不如預期非一夕之間發生，恐肇生基層領導幹部不足問題。他認為，國軍應繼續強化士兵轉士官、士官轉軍官的篩選與補強管道，藉此讓具有豐富從軍經驗者，補足國軍戰力缺口。

對於軍、士官招募成效，知情官員表示，軍方這兩年已釋出更多管道招募，例如軍方拋出「一年期志願役預官」措施，未來每年都可增募八百名少尉，且專業軍官班招募成效也逐年提升，相關招募作為，將繼續視成效滾動式檢討。