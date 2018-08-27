戰力亮警訊 軍士官連4年招募不足額

2018-08-27

〔記者羅添斌／台北報導〕一○八年度國防部預算書本週將送交立法院，軍方也將在預算書中說明朝野立委關切的志願役官士兵招募情況。資深軍方官員表示，從一○三年度至一○六年度，招募志願役士兵連四年都超標，但志願役軍官及士官的招募連四年都未達標，軍官部分平均為七十八．四％，士官平均為七十三．六％。

志願役士兵招募 連4年都超標

國軍最後一梯次的義務役士兵目前分別在三軍部隊服役，其中，陸戰隊義務役士兵在今年底退伍後，國軍部隊再無義務役士兵，全數由志願役官士兵擔任，成為全募兵制。儘管軍方對外宣稱招募情形良好，但數字會說話，志願役軍官及士官連四年招募都未達標，軍官及士官又是部隊的初官及領導幹部，招募不足額勢必影響到部隊戰力，也等於是一大警訊。

根據國防部統計數字指出，在行政院指導及整合各部會資源協力下，積極改善國軍與社會職場競才條件，從一○三年度至一○六年度，志願役士兵招獲員額均高於年度招募目標。

但在軍官及士官招募部分就沒有這麼樂觀。國防部統計，志願役軍官招募區分軍校正期班、專業軍官班、空軍二技班、飛行常備軍官班、大學儲備軍官訓練團及士官轉任軍官等六管道獲得；但從一○三年度至一○六年度，軍官班隊連續四年均未達標，平均招募達成率七十八．四％。

在國軍志願役士官招募部分，分由士官二專班、專業士官班及士兵轉服士官等三管道獲得，但過去四年同樣未達標，士官班隊平均招募達成率僅七十三．六％。

對志願役軍官及士官招募連四年都未能達到預定人數，軍方另闢管道往下扎根，ＲＯＴＣ大學儲備軍官訓練團甄選人數，以及加入「國防培訓班」的高中職學校都大有成長，未來將可成為志願役軍士官的來源。

國防部副參謀總長蕭維民中將日前主持「南部地區高中職國防培育班簽換約暨ＲＯＴＣ績優學校頒獎典禮」時表示，國軍人才招募工作，年來已展現顯著成效。例如ＲＯＴＣ甄選，自去年的一百九十五人，大幅提升至今年五百六十人；至於「國防培育班」在這次的簽換約後，締約學校達一六五所，幾達全國高中職校三分之一。

此外，被暱稱為「國防幼幼班」的中正預校國中部，在今年恢復招生後，報名情形十分踴躍，總計錄取二百六十人，新生已在本月二十五日報到，二百六十位新生全報到完成，並展開為期五天的「調適教育」。