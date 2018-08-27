「有條件支持柯」轉向 郁慕明挺丁守中

2018-08-27

〔記者林良昇／新北報導〕新黨昨舉辦廿五週年黨慶，並為年底大選所提名的市議員參選人造勢，曾表態「有條件支持」台北市長柯文哲的新黨主席郁慕明，他昨受訪時首度表態指出，台北市長選舉會支持國民黨台北市長參選人丁守中。

出席新黨黨慶 馬被罵漢奸

前總統馬英九致詞時大談他的八年政績，坦言在一些政策上犯了錯誤，讓民眾感到不高興、憤怒，他表示歉意，馬還說「我們的國家是中華民國，我們每個人都是中國人；我們的家園是台灣，我們每個人也是台灣人」，有在場民眾不領情，罵馬「漢奸」、「不統不獨牆頭草」。

郁慕明本月廿三日在臉書上嗆，國民黨表面上喊團結，私底下卻不擇手段封殺新黨，要新黨團結支持丁守中，卻在議員選舉全面封殺新黨，提名席次從不找新黨協調，在北市提名都爆炸，不留任何與新黨合作的空間；讓國民黨與新黨間的關係引發注目。

新黨黨慶活動，成為深藍陣營的團結大會，除了馬英九、丁守中、國民黨副主席郝龍斌、統促黨總裁張安樂等人出席並致詞外，前立法院長王金平、國民黨新北市長參選人侯友宜、桃園市長參選人陳學聖、國民黨北市四名立委，甚至民進黨秘書長洪耀福也送花籃祝賀，但吳敦義除未到場外，連花籃都沒送。

吳敦義未到場 連花籃都沒送

郁慕明致詞時說，國民黨和新黨還是一家人，但不表示他全盤支持國民黨，柯文哲當選後說了「兩岸一家親」，他相信柯關懷兩岸，比較溫和，但他和柯之間還是有距離。郁後來在受訪時表態，台北市長選舉他支持丁守中。

郁慕明致詞時也提及他和國民黨的關係，直呼吳敦義今天不來，「我改天去看他」，要告訴吳有很多「假國民黨」天天在網路上罵新黨，挑撥藍營間的感情，還是「台灣國民黨」的本質。

丁守中受訪時表示，國民黨高層一定會和郁妥善溝通協調，而且馬總統也與郁主席有很深的關係，一定會扮演調解的角色，他一點也不擔心新黨會支持柯文哲，因為很多新黨的好朋友都對他喊「凍蒜」，都支持他。