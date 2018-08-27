吳搬鬼谷子 綠：不問蒼生問鬼神

2018-08-27

稱大水、大火、分屍案頻傳 「天下不太平」

〔記者蘇孟娟、楊淳卉／綜合報導〕國民黨主席吳敦義廿六日赴台中參與易經大學結訓典禮，指近來大雨大水、醫院大火、分屍案頻傳，「現在的天下談不上太平」，大家高度期待「今有真聖鬼谷子，一出天下定太平」。他說，並不是說只有一個人，而是希望大家都要遵循古聖先賢的道理，只要天理弄分明，天下就容易太平。

民進黨發言人林琮盛回應，救災期間，不需政治口水，全力為災民恢復生活優先；民進黨立委鄭運鵬抨擊，「不問蒼生問鬼神，不看證據看政治」，是國民黨二度在野之後最令人遺憾的地方。

吳敦義說，近來台灣有豪大雨淹水；衛福部台北醫院火警造成很多長者喪生，甚至前一陣子在半個月時間內，連續出現三起分屍案，這種慘絕人寰的惡行都出現了，社會天理難分明，可見現在的天下談不上太平，天下太平成為大家共同的期待。

吳敦義說，雖然大家都在高度期待「今有真聖鬼谷子，一出天下定太平」，但這不是只期待一個人，而是希望大家都要遵循古聖先賢的道理，只要天理弄分明，天下就容易太平，如果大家都能實踐禮運大同篇的道理就太好了。

針對總統蔡英文前天搭雲豹裝甲車勘災惹議一事，原本表示要趕高鐵的吳敦義，停步轉身回應媒體詢問時失笑說，「很少看到坐那個什麼車」，民眾當然覺得看不順眼，她應該很快就會改變，「我就不作這種批評了」。

對於吳敦義的批評，鄭運鵬表示，台灣本來就是位處地震、颱風等天災密集的地理環境，如果國民黨能在治水防災工程的品質和效能面就事論事檢討，即將開始的新會期中，民進黨一定尊重。無奈的是，現在豪大雨還在持續，政府還要應付國民黨這種連鬼神都搬出來的惡質攻擊，實在令人心寒。