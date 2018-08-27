搶客家票 蘇侯比客語博感情

2018-08-27

蘇全程用客語致詞 侯兩句問候語開場

〔記者俞肇福、陳心瑜／新北報導〕新北市長選戰激烈，「會不會講客家話？」昨天成了藍綠攻防話題，民進黨市長參選人蘇貞昌、國民黨市長參選人侯友宜昨天先後參加客家活動，蘇貞昌全程用客語致詞，並酸「有人做了七年多的副市長，一句客家話都不會講。」稍晚進場的侯友宜致詞時，以簡短的兩句客家話問候，兩人爭取客家票源互別苗頭。

蘇酸侯一句客家話都不會講

蘇、侯兩人先後出席汐止客屬協會大會暨理事長交接典禮，先到場的蘇貞昌全程以客家話致詞，他請客家鄉親比較，「有人做了七年多的副市長，一句客家話都不會講。」但他不一樣，因為一直學習，現在可以講客家話，雖然講得不好，但很有誠意；他當縣長時，編預算辦了很多客家活動、設立客家文化園區，但新北市升格後，客家預算卻減少，他當選後會增加客家預算、辦理客家文化才藝班、鼓勵客家社團辦理客家母語教學，尊重並傳承客家母語和客家文化。

侯：只是說得少比較不標準

侯友宜雖然稍晚進場，但事先已掌握蘇貞昌「酸」他的情資。他上台致詞時，先以「大家好」、「按仔細（謝謝你）」兩句簡短的客家問候語來博感情。侯表示，他的語言學習能力沒那麼強，因為第一次參選、過去也沒機會學習，「但並不是一句客家話都不會說」，只是說得比較少、比較不標準。侯還反問與會的客家人士，他這兩句客家問候語可以嗎？台下的客家人士報以熱烈的掌聲給予鼓勵。

侯友宜說，他的客家話雖然說得不好，但他認真做事，客家鄉親有事找他，他一定兩肋插刀，為新北市、為客家鄉親奉獻，當選後將增加新北客屬服務中心據點、增加客家預算，擴大服務客家鄉親。

蘇貞昌昨晚參加其他活動，媒體再問他：「侯友宜說他不是不會講客家話，會做事比較重要。」蘇貞昌再酸說：「會把一句話講成這樣，可見口才不錯。」