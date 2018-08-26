參選人辭不辭立委？國民黨定調敵不動 我不動

2018-08-26

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉候選人登記明日登場，由於這次有十二位藍、綠立委參選直轄市、縣市長，立委是否應該請辭參選成為選戰話題，據了解，國民黨中央早已邀集參選立委共商定調，「敵不動，我不動。」

藍營人士指出，國民黨中央六月曾邀相關立委討論，會中共識就是如果民進黨參選直轄市、縣市長的立委辭職，國民黨才需要跟著請辭，「沒有民進黨立委曖曖昧昧，國民黨卻得先表態請辭的道理。」

以參選中市長的立委盧秀燕為例，面對媒體詢問是否請辭，盧的說法都是，「我會做得比林佳龍更好」。對盧陣營而言，反正有台中市長林佳龍四年前在選戰十天請辭立委的前例，若最後需要請辭，比投票前十天再提早幾天即可。

國民黨主席吳敦義二月間曾就參選百里侯的不分區立委，做出應該請辭參選的裁斷，但請辭時機，他只給了「適當時間應辭」、「不能等到選完才放棄資格」等模糊說法。因此參選雲林縣長的不分區立委張麗善只說會選擇適當時機宣布，另一位參選花蓮縣長的不分區藍委徐榛蔚則說仍要評估。

藍營人士說，不分區立委當初承諾配合黨中央，才取得不分區資格，其實早在被提名時就該請辭，但因黨中央未處理婉拒披掛上陣的另兩位不分區立委吳志揚、黃昭順，才會在張麗善、徐榛蔚請辭問題上「講話無法大聲」，至於其他參選的區域藍委，原本就沒有不分區政治組只做兩年的爭議，且參選的綠營區域立委也沒人請辭，所以目前一動不如一靜。