藍原屬意曾銘宗？丁守中：沒聽過這說法

2018-08-26

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中預計在廿七日的選舉登記首日就去登記，但前國民黨副主席胡志強近日卻爆，丁守中不是國民黨屬意的第一人選，曾銘宗才是，丁昨回應，他沒聽過這種說法。

二○一八全國縣市長選舉登記從八月廿七日迄卅一日止，丁守中昨到景美集應廟參加中元普度法會後表示，他預計廿七日早上登記，當天會提出市政議題，批判市長柯文哲的市政缺失。

但前國民黨副主席、現任旺旺集團副董事長胡志強，日前在北京參加京台科技論壇峰會時指出，國民黨原本屬意前金管會主委曾銘宗參選台北市，但丁守中已堅持二十年，曾銘宗不忍心跟他爭，就禮讓了。丁說他沒聽過這種消息，要問胡志強。

丁守中四年前在臉書論述「反核四立場堅定」，如今轉向支持「以核養綠」，丁昨受訪表示，「以核養綠」是政策選擇問題，核四廠若無法運轉，只要民眾支持核一、核二、核三延役，也可考慮延役應付缺電問題。媒體追問丁是否支持以核養綠？丁說，過去他支持核一、核二、核三，可是對核四安全有疑慮，核四若傾向安全，他也會支持。

擁核人士發起的「以核養綠」公投連署，前總統馬英九昨現身擔任志工，在台北車站向民眾發放成案連署書，號召民眾用民主決定國家能源政策發展方向。