命理師讚人中龍 柯哲文：子不語怪力亂神

2018-08-26

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨出席西藏宗教文化展，命理老師雨揚稱他「人中之龍 」，看好柯更上層樓；柯文哲引用論語回應，「子不語，怪力亂神」，聽聽就好。

繼民進黨前主席黃信介胞弟黃天福，稱柯文哲性格和黃信介相似後，許信良日前也看好柯連任，並稱柯跟黃信介一樣有「言論免責權」，柯文哲回應「聽聽就好」，但柯也說許信良是新竹中學的老學長，柯說發現自己和黃信介相同之處，都是比較隨和，黃信介當年被叫歐里桑，自己是阿伯，兩人好像有點像。

有媒體追問柯文哲，就南部水災，行政院長賴清德稱這麼大雨勢「台灣下在哪個城市不會淹水？」是否失言；柯稱「不要叫我批評他」，氣象局都有數據，應該看數字來說話；柯又說，每個城市都有各自的防洪標準，以台北市是降雨量每小時七十八毫米以下為例，去年大湖地區也曾淹水，他的態度是一淹水就列管改進。

柯：一家親不涉政治

針對姚文智認為首都市長不應該提出兩岸一家親，甚至視它為兩岸通關密語，柯昨仍積極辯護，指兩岸一家親不涉政治，他覺得在文化、經濟、城市交流層面「It’s OK」。柯重申，沒有一個國家，會把前途押在其他人的善意上，所以台灣在經濟要穩固，在國防要準備。

命理老師雨揚昨稱柯文哲的面相是人中之龍，並看好「一定能更上層樓」；柯事後回應，他有讀論語，「子不語，怪力亂神，敬鬼神而遠之」，用這種態度就對了。