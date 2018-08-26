重批兩岸一家親 姚文智：北市淪統戰樣板

2018-08-26

〔記者蔡亞樺、蕭婷方／台北報導〕年底台北市長選戰，民進黨台北市長參選人姚文智鎖定兩岸政策砲轟對手，昨天他參加北社會員大會時，猛批主張「兩岸一家親」的台北市長柯文哲，姚文智強調，若接受兩岸一家親會全面影響台灣經濟、社會、生活，台北市身為國家首都，未來不能變成兩岸一家親統戰底下的樣板。

姚文智昨下午受邀出席北社會員大會時談到，台灣國際處境愈來愈難，蔡英文總統出訪到85度Ｃ喝咖啡是好意，卻受到網路霸凌與侮辱，企業被迫出面聲明接受九二共識、兩岸一家親，台灣情勢已是動輒得咎，就像過去戒嚴一樣，說話做事都要請示老大哥，或者要「兩岸一家親」這道護身符才可以。

話鋒一轉，姚文智嚴詞抨擊柯的兩岸立場，姚表示，台北身為國家首都，未來不能變成兩岸一家親統戰底下的樣板，他想利用這次機會告訴全世界，台北是台灣的首都，台北市長不需要兩岸一家親這種通關密語。

近來勤跑基層的姚文智，昨早也前往士林區華榮市場拜票。有媒體問及民進黨前主席許信良看好柯文哲會連任一事，姚文智說，選舉變數非常多，以桃園市長鄭文燦為例，二○一四年選前三個月，民調還覺得鄭無法當選，但鄭文燦當選了，帶給桃園改變；姚強調，三個月前若放棄，三個月後可能得不到一個好的台北市長。

許信良、姚文智和總統蔡英文前天都出席「紀念黃信介90誕辰」音樂會，進場時，蔡、姚兩人交頭接耳。媒體好奇兩人談什麼，姚文智說，總統問他「有什麼需要幫忙」，他告訴總統，正在持續努力中。