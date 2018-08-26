衡山指揮所 將增建長官督導室

2018-08-26

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍機軍艦繞台演訓頻次增加，增加我戰備壓力，軍方去年還因此動支預備金達五億九千多萬元，才足以支應緊急起飛攔截等戰備需求的成本支出。軍方官員並表示，軍政重要首長進入指揮中心坐鎮下達指令的頻率也增加，基於指揮所內的空間狹窄、設施老舊，將在大直要塞地區的適當地點增建「長官駐點督導室」，便於軍政長官決策研討之用。

國安會規劃在本週舉行政軍兵推，政府相關首長屆時將進駐「圓山指揮所」或是位在北部地區的第二指揮所，軍方則有專屬的「衡山指揮所」，可全程監控台海周邊區域內的共軍機艦及飛彈動態。

據軍方官員透露，軍方指揮所及聯合指揮中心內現有空間十分狹小，設施又老舊，考量戰備等級提升及突發狀況，須另覓合適地點作為決策研討及駐點督導之用，經評估後決定，要在大直地區的適當地點規劃新建「長官駐點督導室」。

軍方官員表示，共軍近年來頻頻出動機艦繞台演訓，對台極具挑釁意味，由於我方每遇相關狀況時，不僅都要出動戰機緊急起飛監控，海軍軍艦趕赴相關海域，海空雷達陣地甚至是防空飛彈陣地也都要備便待命，大幅增加戰備成本。

官員指出，去年度共軍遠海長航訓練次數頻繁，連帶國軍各型戰機及監偵機緊急起飛架次與戰演訓操演遽增，加速各項零附件耗損週期，相關購製與維護成本隨之增加。為維持各型戰機妥善，執行各類定更、定檢及非計畫性零附件等購製與維護作業，經檢討年度預算已無裕度支應，因此檢討動支第一預備金五億九一六九萬七千元，以遂行各項演訓任務及戰力維繫。

官員並表示，由於共軍在今年一至七月期間，就已有多次遠海長航訓練，預估今年度的相關預算項目，恐怕也將面臨吃緊的狀況。